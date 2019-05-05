Ankara’nın Kıbrıs Rum Kesimi'nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapma kararını kınayan Yunanistan'a Ankara'dan tepki geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, karşılıklı güven, barış ve istikrarı zedeleyen adımlardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Yunanistan, Türkiye’nin sondaj gemisi Fatih’i Kıbrıs Rum Kesimi'nin münhasır ekonomik bölgesine göndermesine karşı çıktı, faaliyetleri durdurmasını istedi. Yunanistan'ın bu çıkışına Ankara sesiz kalmadı.



Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Oldu bittilere izin vermeyeceğini söyleyen Akar, "Türkiye'nin yanı sıra aynı zamanda garantör ülke olması nedeniyle Kıbrıs'ın da haklarını her zaman koruyacaklarını" vurguladı.



Sağduyu ve iş birliği çağrısında bulunan Bakan Akar, gasp girişimlerine göz yummayacaklarını belirtti.



Enerji kaynaklarının barış, diyalog ve ortak kalkınmaya köprü olması gerektiğini belirten Akar, deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesinin şart olduğunu söyledi.



Akar, sorunların komşuluk ilişkileri altında çözülmesi gerektiğini söyledi, istikrarı zedeleyen adımlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.





ulusal.com.tr