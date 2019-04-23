Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı. Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil. Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi? 'Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'şehitlerimizin kanı yerde kalmasın','terörü bitirin' ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırılmasına dair Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı sırasında yaptığı konuşmada "Mesajınızı verdiniz. Tepkinizi gösterdiniz." şeklindeki sözleri tartışma konusu olmuştu. Hulusi Akar o sözlerine açıklık getirdi.



Akar, şunları söyledi:



"Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı.



Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil.



Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi?



'Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'şehitlerimizin kanı yerde kalmasın','terörü bitirin' ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir."



ulusal.com.tr

