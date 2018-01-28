banner968
Meclis’in gündemi Afrin
Meclis’in gündemi Afrin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genel Kurul’da sunum yapacak

Meclis’in bu hafta gündemi “Afrin” olacak. Bir haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına başlayacak Meclis'in öncelikli gündemini, Zeytin Dalı Harekatı oluşturacak. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Salı Günü Meclis Genel Kurulunda milletvekillerini bilgilendirecek.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genel Kurul’da sunum yapacak

Türk Ordusu’nun PKK/PYD’nin işgal ettiği Afrin’e yönelik harekat Meclis’in de gündeminde.

Meclis 1 haftalık aranın ardından yoğun bir gündemle mesaisine başlayacak. Öncelikli gündem ise Zeytin Dalı Harekatı olacak.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, harekat hakkında 30 Ocak Salı Günü Meclis Genel Kurulunda milletvekillerini bilgilendirecek.

Dışişleri Komisyonu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanan enerji alanında işbirliğine ilişkin mesai yapacak. 31 Ocak’ta Dışişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları, komisyon üyelerine brifing verecek.

Komisyonda bazı uluslararası anlaşmalar da ele alınacak.

Meclis’te; AKP, CHP ve MHP'nin grup toplantıları yapılacak. AKP Grup toplantısında milletvekillerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hitap edecek.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli #genel kurul #meclis #tbmm #afrin #zeytin dalı harekatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.