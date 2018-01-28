Meclis’in bu hafta gündemi “Afrin” olacak. Bir haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına başlayacak Meclis'in öncelikli gündemini, Zeytin Dalı Harekatı oluşturacak. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Salı Günü Meclis Genel Kurulunda milletvekillerini bilgilendirecek.

Türk Ordusu’nun PKK/PYD’nin işgal ettiği Afrin’e yönelik harekat Meclis’in de gündeminde.



Meclis 1 haftalık aranın ardından yoğun bir gündemle mesaisine başlayacak. Öncelikli gündem ise Zeytin Dalı Harekatı olacak.



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, harekat hakkında 30 Ocak Salı Günü Meclis Genel Kurulunda milletvekillerini bilgilendirecek.



Dışişleri Komisyonu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanan enerji alanında işbirliğine ilişkin mesai yapacak. 31 Ocak’ta Dışişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları, komisyon üyelerine brifing verecek.



Komisyonda bazı uluslararası anlaşmalar da ele alınacak.



Meclis’te; AKP, CHP ve MHP'nin grup toplantıları yapılacak. AKP Grup toplantısında milletvekillerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hitap edecek.



ulusal.com.tr

