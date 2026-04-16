Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar’da temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Katar'a düzenlediği resmi temaslara ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teşkilat yapısında gidilecek yeni düzenlemelere ilişkin bilgileri paylaştı.

Gelişen savaş teknolojileri ve dünyadaki son çatışmalardan elde edilen tecrübeler ışığında TSK'nın teşkilat yapısı güncellenerek komando tugaylarının sayısının artırılması kararlaştırıldı. Öte yandan Bakan Güler'in Doha ziyaretinde, İsrail ve ABD'nin İran ile yaşadığı savaşın bölgeye etkileri ve Türkiye'nin Katar'dan tedarik etmeyi planladığı Eurofighter savaş uçaklarının son durumu değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katarlı mevkidaşının resmi daveti üzerine 13-14 Nisan 2026 tarihlerinde Doha’ya gitti. Ziyaret çerçevesinde Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Güler, Katar’da görev yapan Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Bakan Güler temasları kapsamında; Katar Emiri, Katar Başbakanı ve Katar Savunma Bakanı ile de görüşmeler gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı bu görüşmelerde, İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan savaşın bölgeye etkileri masaya yatırıldı. Görüşmelerde iki ülke arasında başta savunma sanayii olmak üzere iş birliği imkânları değerlendirilirken, Türkiye'nin Katar’dan tedarik etmeyi planladığı Eurofighter uçaklarına ilişkin son durum da gözden geçirildi.

TSK'NIN TEŞKİLAT YAPISINDA GÜNCELLEME

Milli Savunma Bakanlığı, harbin doğasında ve teknolojide meydana gelen değişimlerin yakından takip edildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teşkilat yapısının sürekli olarak güncellendiği belirtilen açıklamada; bu ihtiyacın Rusya-Ukrayna çatışması ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında elde edilen tecrübeler ve gereksinimler doğrultusunda şekillendiği ifade edildi.

YENİ NESİL KOMANDO TUGAYLARI KURULUYOR

Bakanlık, güncellenen ihtiyaçlar çerçevesinde TSK bünyesindeki komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Kurulacak yeni komando tugaylarının mevcut teşkilat yapılarından farklı olacağı belirtildi. Yeni birliklerin, güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekât konseptlerine uygun şekilde, modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanıyor.