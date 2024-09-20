Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye "Hazırız" mesajı

Türk ordusunun kahraman gazileri için Gaziler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığında program düzenlendi. Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs'a yönelen tehditlere karşı "hazırız" vurgusuyla ABD'ye mesaj verdi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye "Hazırız" mesajı
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Milli Savunma Bakanlığında Türk ordusunun kahraman gazilerine özel etkinlik düzenlendi.

Gaziler Günü’nde düzenlenen programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mavi Vatan'daki kararlılığı hatırlatarak Kıbrıslı Türklerin çıkarlarının korunacağını vurguladı.

Bakan Yaşar Güler, "Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da garanti ve ittifak anlaşmaları kapsamında bulunuyor. Kıbrıslı kardeşlerimizin şu çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam ediyoruz. Bu arada vurgulamak gerekir ki provokatif eylem ve söylemlerle sürekli gerginlik çıkaranların Bu tutumu kimseye yarar sağlamayacaktır. Üçüncü tarafların, bölgedeki girişimlerini de yakından takip ediyor; buna yönelik kendi inisiyatiflerimizin daima hazır olduğunu belirtmekte yarar görüyorum." dedi.

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