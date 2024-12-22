Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ziyaret!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Sude İnak Sude İnak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ziyaret!
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İslahiye'deki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Komutanlıktaki faaliyetlere ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara yönelik talimatlar veren Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, TRT tabii'de yayımlanmak üzere aynı bölgede çekimleri devam eden ve Türk tankçısının mücadelesini konu edinen "Siyah Bere" dizisinin setini de ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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