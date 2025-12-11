Milli Savunma Bakanı'ndan SDG mesajı: Türkiye’nin millî güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdittir

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Bölgedeki huzuru tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyiz.” dedi.

Güler konuşmasında, “Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için terör örgütü PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uygun olarak başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler.” ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, SDG konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

“Son dönemde yapılan bazı açıklamalar ve uluslararası medyada yer alan analizler YPG-SDG terör örgütünün bölgesel aktörler tarafından bir aparat olarak kullanılmaya çalışılarak yeni jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istendiğini de göstermektedir. Bu durum yalnızca Suriye için değil Türkiye’nin millî güvenliğine yönelik de doğrudan bir tehdittir.”