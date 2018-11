Milli Savunma Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yurt içinde ve dışında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Açıklama şöyle;

1. İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı, Eski Büyükelçi Richard Moore 23 Kasım 2018 tarihinde, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrazag Mukhtar Ahmed Abduqader beraberinde Temsilciler Meclisi Milletvekilleri Salem M. S. Gnan ve Alsaida Kamel Ali Alyaqoby ile birlikte 27 Kasım 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etmiştir.



2. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta içinde RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir.



3. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî Savunma Üniversitesinde görevli askerî öğretmenler, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilmiştir.



4. İstanbul Sancaktepe’de 26 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen helikopter kazası ile ilgili olarak Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar kaza bölgesinde incelemelerde bulunmuş, ardından kazada yaralanan kahraman silah arkadaşımızı hastanede ziyaret etmiştir.



5. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerin katılımıyla 26 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenen, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı kapsamında Bakan Akar ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında 'Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü' ve 'Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol' imzalanmıştır.



6. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, 26 Kasım 2018 tarihinde helikopter kazasında şehit olan Kr.Plt.Alb. Göksenin Aytural Şaylan ve U/H Tekns.Asb.Üçvş. Emre Vahit Bekli’nin ailelerine taziye ziyaretinde bulunmuştur.



7. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Kasım 2018 tarihinde, G-20 Zirvesi’ne katılacak olan Sn. Cumhurbaşkanımız ve heyeti ile birlikte Arjantin’e gitmiştir.



8. Terörle Mücadele Harekâtı:



a. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.



b. Geçtiğimiz süreç içerisinde (23 – 29 Kasım 2018), PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’ta yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.



İcra edilen operasyonlarda;



Yurt içinde ve dışında 41 terörist etkisiz hale getirilmiş,



11 adet piyade tüfeği, bir adet Tanksavar silahı (Law), 998 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 10 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, iki adet anti personel mayını, 335 kg amonyum nitrat, altı kg C-4 patlayıcı madde, 63 adet (16.380 kg) dinamit lokumu, yedi adet el bombası, iki adet muhtelif telsiz ele geçirilmiş ve 11 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.



Teröristler tarafından kullanılan 44 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirilmiştir.



(ç) Üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.



Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 74,6 kg uyuşturucu, 980 litre kaçak akaryakıt, 88.700 paket kaçak sigara ve 16 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir.



Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.



9. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;



a. Fırat Kalkanı Harekâtı:



Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.



Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.



b. İdlib Bölgesi:



İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır.



Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan

17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir.



c. Zeytin Dalı Harekâtı:



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında;



(1) 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam etmektedir.



(2) Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir.



(3) Harekâtın başlangıcından itibaren 4.585 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



(4) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 294 adet mayın ve 1647 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.



(5) Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır.



(6) Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır.



ç. Münbiç Bölgesi:



Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç’te 26 Kasım 2018'de Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin dördüncüsünü icra etmiştir.



Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.



10. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.

Düzenleme Tarihi : 30.11.2018