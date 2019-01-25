Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 - 25 Ocak 2019 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Şırnak, Muş, Bitlis ve Mardin’de orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği belirtildi. İcra edilen operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 43 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama şöyle:



"1. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Akar’ın Zeytin Dalı Harekâtının Başlangıcının Birinci Yıl Dönümü nedeniyle Hatay’daki incelemeleri esnasında Mehmetçik'e telefonla hitap etmiştir.



2. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’daki resmî temaslarına Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da iştirak etmiştir.



3. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda Harita Genel Müdürlüğü’nün Atlas ve Küre Harita Uygulamalarını tanıtım programına katılmıştır.



4. ABD’li Senatör Lindsey Graham, Ankara’daki temasları kapsamında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etmiştir.



5. Millî Savunma Bakanlığının 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.



6. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulunda askeri öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda etkin, caydırıcı, saygın bir ordunun önemine dikkat çekerek gençlerimize Milli Savunma Üniversitesi’ne başvuru yapmaları çağrısında bulunmuştur.



7. Norveç Parlamentosu Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huitfeldt ve beraberindeki heyet Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etmiştir.



8. Bakan Akar, beraberinde Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile birlikte, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.)'ni ziyaret ederek yetkililerden faaliyetlerle ilgili brifing almış ve incelemelerde bulunmuştur.



9. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasında her iki bakanlık adına “Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu bir protokol imzalanmıştır.



10. Çin Halk Cumhuriyeti Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ma Yiming, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etmiştir.



11. Bakan Akar, beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları ile birlikte, muvazzaf ve emekli astsubaylar ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği temsilcileriyle hafta içinde Etiler Orduevi'ndeki öğle yemeğinde bir araya gelmiştir.



12. Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etmiştir.



13. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etmiştir. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’in de yer aldığı görüşmede Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır.



14. Terörle Mücadele Harekâtı:



a. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.



b. Geçtiğimiz süreç içinde (18 - 25 Ocak 2019) PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Şırnak, Muş, Bitlis ve Mardin’de orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edilmiştir.



İcra edilen operasyonlarda;



(1) Biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 43



(2) Sekiz piyade tüfeği, dört tabanca, 961 muhtelif hafif silah mühimmatı, üç RPG-7 roketi, sekiz el bombası, bir top mermisi, dört kg C-4 patlayıcı madde, 21 kg plastik patlayıcı, bir AT-4 tanksavar silahı, bir el telsizi, 35 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş, 23 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.



(3) Teröristler tarafından kullanılan 38 adet silah mevzi, avcı boy çukuru, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş,



c. Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 3.335 gr uyuşturucu, 110.798 paket kaçak sigara ve 31 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir.



ç.Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.



15. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;



a. Fırat Kalkanı Harekâtı:



Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.



Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir.



Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.



b.İdlib Bölgesi:



İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, TSK birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır.



Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren kurulan 12 Gözlem Noktasında faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir.



c. Zeytin Dalı Harekâtı:



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında;



(1) 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam etmektedir.



(2) Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir.



(3) Harekâtın başlangıcından itibaren 4.608 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



(4) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 299 adet mayın ve 1684 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.



(5) Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır.



(6) Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır.



ç. Münbiç Bölgesi:



Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç’te Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin onuncusu 24 Ocak 2019 tarihinde icra edilmiştir.



Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir.



16. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."



ulusal.com.tr "1. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Akar’ın Zeytin Dalı Harekâtının Başlangıcının Birinci Yıl Dönümü nedeniyle Hatay’daki incelemeleri esnasında Mehmetçik'e telefonla hitap etmiştir.2. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’daki resmî temaslarına Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da iştirak etmiştir.3. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda Harita Genel Müdürlüğü’nün Atlas ve Küre Harita Uygulamalarını tanıtım programına katılmıştır.4. ABD’li Senatör Lindsey Graham, Ankara’daki temasları kapsamında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etmiştir.5. Millî Savunma Bakanlığının 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.6. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulunda askeri öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda etkin, caydırıcı, saygın bir ordunun önemine dikkat çekerek gençlerimize Milli Savunma Üniversitesi’ne başvuru yapmaları çağrısında bulunmuştur.7. Norveç Parlamentosu Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huitfeldt ve beraberindeki heyet Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etmiştir.8. Bakan Akar, beraberinde Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile birlikte, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.)'ni ziyaret ederek yetkililerden faaliyetlerle ilgili brifing almış ve incelemelerde bulunmuştur.9. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasında her iki bakanlık adına “Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu bir protokol imzalanmıştır.10. Çin Halk Cumhuriyeti Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ma Yiming, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etmiştir.11. Bakan Akar, beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları ile birlikte, muvazzaf ve emekli astsubaylar ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği temsilcileriyle hafta içinde Etiler Orduevi'ndeki öğle yemeğinde bir araya gelmiştir.12. Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etmiştir.13. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etmiştir. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’in de yer aldığı görüşmede Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır.14. Terörle Mücadele Harekâtı:a. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.b. Geçtiğimiz süreç içinde (18 - 25 Ocak 2019) PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Şırnak, Muş, Bitlis ve Mardin’de orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edilmiştir.İcra edilen operasyonlarda;(1) Biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir.(2) Sekiz piyade tüfeği, dört tabanca, 961 muhtelif hafif silah mühimmatı, üç RPG-7 roketi, sekiz el bombası, bir top mermisi, dört kg C-4 patlayıcı madde, 21 kg plastik patlayıcı, bir AT-4 tanksavar silahı, bir el telsizi, 35 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş, 23 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.(3) Teröristler tarafından kullanılan 38 adet silah mevzi, avcı boy çukuru, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş,c. Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 3.335 gr uyuşturucu, 110.798 paket kaçak sigara ve 31 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir.ç.Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.15. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;a. Fırat Kalkanı Harekâtı:Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir.Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.b.İdlib Bölgesi:İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, TSK birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır.Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren kurulan 12 Gözlem Noktasında faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir.c. Zeytin Dalı Harekâtı:Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında;(1) 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam etmektedir.(2) Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir.(3) Harekâtın başlangıcından itibaren 4.608 terörist etkisiz hale getirilmiştir.(4) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 299 adet mayın ve 1684 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.(5) Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır.(6) Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır.ç. Münbiç Bölgesi:Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç’te Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin onuncusu 24 Ocak 2019 tarihinde icra edilmiştir.Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir.16. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."