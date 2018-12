Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içinde yurt içinde ve dışında 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu açıklamada son bir hafta içinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 84 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 61 hedefin de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildiği de bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:



1. TSK 2017-2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı ile Madalya ve Başarılı Birlik Ödül Töreni, Bakan Akar başkanlığında, Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan yardımcılarının katılımıyla, 14-15 Aralık 2018 tarihlerinde icra edilmiştir.



2. Malezya Savunma Bakanı Mohamad Bin Sabu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etmiştir.



3. Millî Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Bütçe Teklifi, Bakan Akar’ın TBMM Genel Kurulu’ndaki sunumunun ardından kabul edilmiştir.



4. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Millî Günü Kutlamalarına katılmak için Doha’ya gitmiştir. Doha’da askerî törenle karşılanan Bakan Akar, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama törenine katılmıştır.



5. Bakan Akar, Katar Millî Günü Törenlerinin ardından Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, savunma ve güvenlik ile ilgili konular hakkında personele hitap etmiştir.



6. Millî Savunma Bakanı Akar, Katar'daki temaslarının ardından resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmiştir.



7. Bakan Akar, Pakistan’daki programı kapsamında; Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmood Hayat, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak, Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.



8. Bakan Akar, Pakistan’ın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Afganistan’a gitmiştir. Buradaki programı kapsamında Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Tariq Shah Bahrami, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.



9. Terörle Mücadele Harekâtı:



a. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.



b. Geçtiğimiz süreç içerisinde (14 – 20 Aralık 2018), PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Tunceli’de yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.



İcra edilen operasyonlarda;



(1) Yurt içinde ve dışında 84 terörist etkisiz hale getirilmiş,



(2) Sekiz adet piyade tüfeği, iki adet dragunov keskin nişancı tüfeği, iki adet tanksavar silahı, bir adet doçka uçaksavar makinalı tüfek, bir adet makinalı tabanca, bir adet AT-4 tanksavar füze, 8.972 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 220 adet doçka uçaksavar mühimmatı, bir adet 120 mm.lik havan mühimmatı, yedi adet 60 mm.lik havan mühimmatı, iki adet anti personel mayını, iki adet anti tank mayını, 55 adet tanksavar roketi, 41 adet el bombası, 23 adet muhtelif telsiz ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 517 kg amonyum nitrat, 36,5 kg patlayıcı madde, dört kilogram tahrip kalıbı, 280 adet fünye, 143 adet LPG tüp ele geçirilmiş ve 37 adet el yapımı patlayıcı madde imha edilmiştir.



(3) Teröristler tarafından kullanılan 61 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirilmiştir.



(4) Bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.



c. Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 100 gr kubar esrar, 349 paket kaçak sigara ve 33 lt kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir.



ç. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.



10. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;



a. Fırat Kalkanı Harekâtı:



Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.



Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.



b. İdlib Bölgesi:



İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır.



Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren kurulan 12 Gözlem Noktasında faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir



c. Zeytin Dalı Harekâtı:



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında;



(1) 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam etmektedir.



(2) Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir.



(3) Harekâtın başlangıcından itibaren 4.608 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



(4) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 294 adet mayın ve 1.667 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.



(5) Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta, Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır.



(6) Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır.



ç. Münbiç Bölgesi:



Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç’te şu ana kadar altı Müşterek Birleşik Devriye faaliyeti icra edilmiştir.



Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.





11. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.