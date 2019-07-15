Hükümet mutlaka seçilmişlerden mi olmalı?
Hükümet mutlaka seçilmişlerden mi olmalı?
Sivas'taki İstiklal Caddesi'nin adı değişmeyecek
Sivas'taki İstiklal Caddesi'nin adı değişmeyecek
Spor kulüplerinden 15 Temmuz mesajı
Spor kulüplerinden 15 Temmuz mesajı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Sağ olarak ele geçirilen teröristten alınan bilgiler neticesinde...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Pençe-2 Harekatı Kapsamında, sağ olarak ele geçirilen bölücü teröristten alınan bilgiler neticesinde teröristler tarafından erzak deposu olarak kullanılan yer altı mağarası tespit edildi. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve içerisinde 3 oda bulunan mağarada; 350 paket Çay, 40 teneke (10 kg'lık) ve 10 teneke (20 kg'lık) ayçiçek yağı, 100 karton sigara, 17 fıçı mazot (15 kg'lık), 20 çuval un (30 kg'lık), 20 çuval bulgur (10 kg'lık), 30 çuval pirinç (10 kg'lık), 10 çuval kuru fasulye (30 kg'lık), 10 çuval nohut (30 kg'lık), 3 çuval şeker (10 kg’lık), 2 çuval tuz (10 kg'lık), 50 şişe tahin-pekmez, 2 çuval salça (20 kg'lık) bulundu. Ele geçirilen gıda malzemeleri komandolar tarafından yerinde imha edildi."

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Sağ olarak ele geçirilen teröristten alınan bilgiler neticesinde...

Pençe-2 harekatı kapsamında sağ olarak ele geçirilen PKK'lı teröristten alınan bilgiler neticesinde teröristler tarafından erzak deposu olarak kullanılan yer altı mağarası tespit edildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı.

MSB'nin açıklamasında, şunlar denildi:

"Pençe-2 Harekatı Kapsamında, sağ olarak ele geçirilen bölücü teröristten alınan bilgiler neticesinde teröristler tarafından erzak deposu olarak kullanılan yer altı mağarası tespit edildi. 

Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve içerisinde 3 oda bulunan mağarada; 350 paket Çay, 40 teneke (10 kg'lık) ve 10 teneke (20 kg'lık) ayçiçek yağı, 100 karton sigara, 17 fıçı mazot (15 kg'lık), 20 çuval un (30 kg'lık), 20 çuval bulgur (10 kg'lık), 30 çuval pirinç (10 kg'lık), 10 çuval kuru fasulye (30 kg'lık), 10 çuval nohut (30 kg'lık), 3 çuval şeker (10 kg’lık), 2 çuval tuz (10 kg'lık), 50 şişe tahin-pekmez, 2 çuval salça (20 kg'lık) bulundu. 

Ele geçirilen gıda malzemeleri komandolar tarafından yerinde imha edildi."

ulusal.com.tr





Etiketler; #msb #Milli Savunma Bakanlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.