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Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik şubelerinde yarın mesaiye devam edilecek

Bedelli askerlik başvurularının son günü olması nedeniyle askerlik şubeleri cumartesi de hizmet verecek

Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik şubelerinde yarın mesaiye devam edilecek

Askerlik şubelerinde bedelli askerlik başvuruları nedeniyle yarın da mesaiye devam edileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti için son başvuru tarihinin 3 Kasım 2018 olduğu hatırlatıldı.

Son başvuru gününün hafta sonu tatiline denk geldiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek." ifadesi kullanıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #bedelli askerlik #Milli Savunma Bakanlığı
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