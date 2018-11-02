Bedelli askerlik başvurularının son günü olması nedeniyle askerlik şubeleri cumartesi de hizmet verecek

Askerlik şubelerinde bedelli askerlik başvuruları nedeniyle yarın da mesaiye devam edileceği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti için son başvuru tarihinin 3 Kasım 2018 olduğu hatırlatıldı.



Son başvuru gününün hafta sonu tatiline denk geldiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek." ifadesi kullanıldı.