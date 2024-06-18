Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'deki orman yangını için devrede

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide ilk belirlemelere göre anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Çanakkale Valiliğinden yangınla mücadeleye ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, önlem amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünün tahliye edildiği duyuruldu.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan başka bir açıklamada da "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Bölgede 362 kişiden oluşan ekipler, 9 uçak, 6 helikopter ve 67 kara aracıyla, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DA DEVREYE GİRDİ

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) da Çanakkale'de etkili olan yangına ilişkin açıklama geldi.

MSB, orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter ile itfaiye, arazi aracı ve personel görevlendirildiğini bildirdi.