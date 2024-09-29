Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yaşa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı
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Sınır güvenliği doğrultusunda yasa dışı geçişlerle mücadele sürüyor. Bu kapsamda güvenlik güçlerinin de çalışmaları ve operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından da konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yaşa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 2'sinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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