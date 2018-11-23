Haftalık terör bilançosu açıklandı. Yurt içinde ve dışında 34 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Van'da da 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.



Son bir haftada yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda toplam 34 terörist etkisiz hale getirildi.



Van'ın Başkale ilçesinde ise terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 2 barınak kullanılamaz hale getirildi.



11 tüp, güneş paneli, iki akü, uyku tulumu, takım terörist kıyafeti, battaniye, 50 metre kablo ile çok miktarda yaşam malzemesi de imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yapılan açıklama şöyle;

1. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılmak için 16 Kasım 2018 tarihinde gittiği Kanada’da ilk olarak Çanakkale Anıtını ziyaret etmiş ve ardından forumun açılış oturumuna katılmıştır.



Söz konusu faaliyet kapsamında, Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile görüşen Bakan Akar, daha sonra ABD’li senatörlerle bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bakan Akar, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanı Rustem Berisha, Moldova Savunma Bakanı Eugenie Sturza ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile birer görüşme gerçekleştirmiştir.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumunun ikinci gün etkinlikleri kapsamında Forum Başdanışmanı Robin Shepherd ile bir söyleşi gerçekleştirmiştir.



2. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 20 Kasım 2018 tarihinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte gittiği Rusya’nın Soçi kentinde, RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bölgesel güvenlik ve İdlib’deki durumun ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmiştir.



3. Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri, 19 Kasım 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayımlanmıştır.



4. Terörle Mücadele Harekâtı:



a. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.



b. Geçtiğimiz süreç içerisinde (16 – 22 Kasım 2018), PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli, Hakkâri, Şırnak, Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.



(1) İcra edilen operasyonlarda;



(a) Yurt içinde ve dışında 34 terörist etkisiz hale getirilmiş,



(b) 885 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, üç adet antipersonel mayını, 23 kg amonyum nitrat, 15 kg C-4 patlayıcı madde, sekiz kilogram tahrip kalıbı, iki adet el bombası, üç adet el telsizi, 30 adet fünye ele geçirilmiş ve 23 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.



(c) Teröristler tarafından kullanılan 42 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirilmiştir.



(2) Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 58 kg uyuşturucu, 276 kg toz esrar, 35.881 paket kaçak sigara ve 11 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir.



(3) Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.



5. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;



a. Fırat Kalkanı Harekâtı:



Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.



Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.



b. İdlib Bölgesi:



İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır.



Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir.



c. Zeytin Dalı Harekâtı:



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında;



(1) 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam etmektedir.



(2) Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir.



(3) Harekâtın başlangıcından itibaren 4.585 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



(4) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 294 adet mayın ve 1643 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.



(5) Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır.



(6) Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır.



ç. Münbiç Bölgesi:



Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları şu ana kadar üç kez Müşterek Birleşik Devriye faaliyeti icra etmiştir. Müteakip devriye faaliyetleri için planlamalara devam edilmektedir.



Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.



6. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.