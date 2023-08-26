Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden yaralanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden yaralanan askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Selçuk'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# şehit haberi # Pençe Kilit Operasyonu
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