Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından "3. dünya savaşı" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki bazı meskun mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntüler olduğuna dair soruları yanıtlayan kaynaklar, "TSK'nın sivillerin yaşadığı meskun mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir. Meskun mahaller ve operasyon alanımıza yakın bölgelerdeki kontrol noktaları Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulmakta ve bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütülmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlık kaynakları ayrıca, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekat Merkezi ile ilgili son duruma ilişkin de "Teknik çalışmalar devam ediyor. Bir harekat merkezi kurulacak. Detayların belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar ve görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor." bilgisini verdi.

GÖZALTINA ALINAN TUĞGENERAL

Bakanlık kaynakları, Suriye sınırında insan kaçakçılığı iddiasıyla bir Tuğgeneralin gözaltına alınmasıyla ilgili sorular üzerine şunları kaydetti:

- Bir Tuğgeneralin makam aracıyla insan sevkiyatı yapıldığının tespit edildiğini ve tarafımızdan adli makamlara konunun sevk ettirildiğini daha önce açıklamıştık. Daha olayın başında söz konusu Tuğgeneralin olayda dahli olup olmadığı tespit edilememiş olmasına rağmen komutan sorumluluğu kapsamında derhal emekliye sevk edildiğini de açıklamıştık. Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK'da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır.

FETÖ OPERASYONLARINDA BAZI MUVAZZAF ASKERLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Bakanlık kaynakları, son günlerde yapılan FETÖ operasyonlarında bazı muvazzaf askerlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi:

- FETÖ ile mücadelemiz hassasiyetle devam ediyor. Yeni bilgi ve belgeler ışığında bu mücadele sürüyor. Bu sürekliliği olan bir süreç olduğu için nereden bilgi belge gelirse istihbarat birimleri değerlendirmelerinin ardından savcılar harekete geçiyor. TSK, FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan bir, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK'dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir.

BAKAN HAKAN FİDAN'IN ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI AÇIKLAMASI

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik gelen sorulara şunları söyledi: