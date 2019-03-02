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Milli Savunma Bakanlığı MSB duyurdu: Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı

Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı MSB duyurdu: Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı

Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.

Hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

MSB, Türk f-16 uçaklarının olduğu bir fotoğrafla duyuruyu yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #msb #Milli Savunma Bakanlığı #ırak kuzeyi #metina #zap
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