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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Netenyahu'ya yanıt

Milli Savunma Bakanlığı: "İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türk ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Netenyahu'ya yanıt

MSB: "PKK'nın kurşuna dizdiği bebekler gibi ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk ordusunu karalayamaz."

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gerek Türkiye’de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır."


Kaynak: AA
Etiketler; #msb #netenyahu
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