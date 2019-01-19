Millî Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması gündemde olan güvenli bölgede hiçbir teröristin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Terörle mücadelede son bir yılda 74'ü lider kadrodan 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’nden tasfiyesiyle ordunun daha güçlü hale geldiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı 10 yıl aradan sonra ilk kez medyayı bilgilendirme toplantısı yaptı.



Mili Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Dairesi'nden tanıtım subayı Binbaşı Şebnem Aktop, "Mehmetçik 2018 yılı faaliyetleri" sunumunu yaptı.



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarına ilişkin bilgiler veren Aktop, Türk ordusunun en zorlu operasyonlardan başarıyla çıktığını vurguladı.



FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’nden temizlenmesi için titizlikle çalışıldığını kaydeden Aktop, bu bağlamda atılan adımlara dikkat çekti.



Sunum sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtlayan askeri yetkililer, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması gündemde olan güvenli bölgede hiçbir terör unsurunun kabul edilmeyeceğini vurguladı.



Ayrıca yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiği, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağı açıklandı.



Türkiye’nin geleneklerine göre, sadece uzman askerlerden kurulu bir ordunun uygun olmadığı, yükümlü askerlerle uzmanlar arasında uyumlu bir denge oluşturulacağı kaydedildi.



4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat ettiği, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirildi.





ulusal.com.tr