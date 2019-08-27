Bir tarafta "Kıran" bir tarafta "Pençe Operasyonu"... Bölücü terör örgütü giderek sona yaklaşıyor. Operasyonlar kapsamında teröristler etkisiz hale getirildi. İçlerinde terörden aranalar listesindeki örgüt mensupları da var. Milli Savunma Bakanlığı da Pençe-3 Harakatından özel görüntüler paylaştı.

Sınır ötesindeki PKK'lılar Pençe kıskacı altında. Örgüt hakimiyet alanlarını kaybetmeye başladı. Etki alanları giderek daralıyor. Başlatılan Pençe-3 operasyonunda terör hedefleri vuruldu.



Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı. Sadece gündüz değil, gece de örgütün barındığı noktalar hedef alındı.



Terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Kıran Operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor. Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçeleri yakınlarında 3 mağara bulundu.



Mağaralarda birer kilogramlık iki C4 plastik patlayıcı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 roketatar başlığı, 150 piyade tüfeği fişeği ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Mağaralar daha sonra kullanılamaz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı da Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonla ilgili bilgi verdi. Jandarma özel harekat timleri, 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi.



Bölgede operasyonlar devam ediyor.



Operasyonlarda terörden arananlar listesindeki PKK'lılar da tek tek eksiliyor. Son olarak Siirt-Baykan kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede aranan Ekrem Aksoy olduğu belirlendi.



300 bin lira ödülle aranan Aksoy sözde Garzan Eyaleti sorumlusuydu.



Yurt içindeki Kıran ve yurt dışındaki Pençe operasyonları başarıyla devam ediyor.





ulusal.com.tr