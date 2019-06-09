Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de PKK/PYD terör örgütünün bulunduğu alanın ağır silahlarla vurulduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, " Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerine yer verildi

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Afrin'de terör örgütü tarafından yapılan saldırının ardından bölgenin ağır silahlarla ateş altına alındığını duyurdu.



MSB tarafından yapılan açıklamada, "Afrin’de PKK/YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat’tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır." denildi.



Açıklamada, "Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır" ifadelerine yer verildi.



Açıklama şöyle;

Afrin’de PKK/YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat’tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır. Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.





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