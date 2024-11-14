"Milli Savunma Bakanlığı, Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti" iddialarıyla ilgili açıklama

Bazı basın yayın organlarında, "Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eylülde yaptığı alım için Türk firmasının ihaleye katılmasını engelledi, İsrailli firmayı seçti" iddiası yer aldı.

Söz konusu iddiayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024'ten itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğu vurgulandı.

İddiaya konu malzemenin İsrail firmasından alınacağının duyurulduğu ve Türk firmalarının engellendiği iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığının altı çizilen açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan F-4 uçaklarının soğutma sıvısı tedariki konusunda defalarca ihale açılmış olmasına rağmen teklif gelmemesi nedeniyle tedarik gerçekleşmemiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalan haberle ilgili gerekli hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.