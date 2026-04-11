Milli Savunma Bakanlığı'na 41 adet akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından üretimi devam eden ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığının akaryakıt ve ikmal operasyonlarında kullanması amacıyla 41 adet yeni sarnıç yük vagonunun üretileceğini bildirdi. Demiryollarının savunma alanındaki stratejik önemine değinen Uraloğlu, Bakanlık olarak demiryollarında milli savunmanın gücünü artıracak her türlü çalışmaya destek verdiklerini vurguladı.

TSK'YA TOPLAM 50 YERLİ VAGON TESLİM EDİLMİŞ OLACAK

Yerli ve milli demiryolu araçları üreticisi TÜRASAŞ tarafından üretilen ve daha önce Milli Savunma Bakanlığına teslimatı gerçekleştirilen 9 adet akaryakıt ve ikmal vagonunun ardından yeni bir üretim süreci başlatıldı. Bakan Uraloğlu, ordunun lojistik ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen bu yeni sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Ülkemizin milli savunmasına yerli vagon desteğimiz devam ediyor. Ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz böylelikle teslim ettiğimiz önceki 9 adet ile birlikte toplam 50 adet yerli vagonu ordumuzun hizmetine sunmuş olacağız"

TÜRASAŞ'ın sadece demiryolu taşımacılığına yönelik araçlar üretmekle kalmayıp, savunma sanayisine dönük projelere de imza attığına dikkati çeken Uraloğlu, vagonların tasarım ve üretim süreçlerinin TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde yürütüldüğünü belirtti. Uraloğlu, "Söz konusu üretim savunma sanayiimiz ile ulaştırma sektörünün koordineli çalışmasının önemli bir göstergesidir. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde tasarımından üretimine yerli ve millî imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda üreteceğimiz vagonlarımız ordumuzun enerji kaynaklarının güvenli taşınmasında kritik rol üstlenecek, lojistik gücü artacak." dedi.