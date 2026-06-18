Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD-İran mutabakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Washington ve Tahran yönetimleri arasında çatışmaları sonlandırmak amacıyla varılan mutabakat, Ankara tarafından bölge istikrarı adına olumlu karşılandı. Türkiye'nin sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme politikasını sürdürdüğü belirtilirken, taraflara sağduyu çağrısı yapıldı. Enerji arz güvenliği ve seyrüsefer emniyeti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakın takibe alındı. Türkiye, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bölgedeki çalışmalara aktif katkı sunmaya hazır olduğunu ilan etti.

MSB, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: ''ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte; sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir. Bu kapsamda, mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.''

KONYA’DA KONUŞLANDIRILAN SAMP-T VE ÇELİK KUBBE

Bakanlık, hava savunma sistemlerindeki son durumu şu ifadelerle duyurdu: ''NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır. Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve millî hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi sürdürmektedir. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran’da Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek “Tam Harekât Kabiliyeti”ne ulaşmıştır. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve millî güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.''

MİSAFİR ASKERÎ PERSONELE ISPARTA'DA EĞİTİM

Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. İkili anlaşmalar çerçevesinde, Isparta Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında halihazırda 5 ülkeden toplam 503 misafir askeri personele komando eğitimi veriliyor. Eğitime katılan ülkeler arasında Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali ve Somali'nin yanı sıra Libya'daki her iki tarafın askerlerinin de aynı çatı altında bulunması dikkat çekiyor. 2026-2027 dönemi planlamasında ise 16 farklı ülkeden 448 personele daha eğitim kontenjanı ayrıldı.

Eğitim faaliyetlerinin detayları MSB tarafından şu şekilde aktarıldı: ''Bakanlığımız tarafından, birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Hâlihazırda, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta'da Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya’nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 Misafir Askerî Personele eğitim verilmektedir. Ayrıca, 2026-2027 Misafir Askerî Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir.''

NATO ZİRVESİ İÇİN AY-YILDIZ KARARGÂHI HAZIR

Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen planlamalar çerçevesinde, Millî Savunma Bakanlığı kendi sorumluluk alanına giren tüm güvenlik tedbirlerini eksiksiz olarak aldı.

Diğer bakanlık ve kurumlarla ortak yürütülen çalışmalar sürerken, zirve programı kapsamında konuk savunma bakanları ve beraberindeki heyetler için Ay-Yıldız Karargâhı'nın Yıldız bölümünde özel bir resepsiyon düzenlenecek.