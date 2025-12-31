Milli Savunma Bakanlığı'ndan SDG mesajı: ''Suriye inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesi ve hudut güvenliğine dair verilerin paylaşıldığı toplantıda, Suriye politikasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verildi.

ANKARA'DAN ŞAM'A "TEK DEVLET" MESAJI

Bakanlık açıklamasında Suriye’deki gelişmelere geniş yer ayrıldı. Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini sürdürdüğü, ancak merkezi otoriteye entegre olma yönünde adım atmadığı belirtildi. Açıklamada, "Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir" denildi.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye’nin Suriye hükümetiyle ilişkilerinde "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesini esas aldığını ve bu doğrultuda yakın iş birliğini sürdürdüğünü vurguladı. Olası bir bütünleşme sürecine yeşil ışık yakan Aktürk, "Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" dedi.

741 KİLOMETRELİK TÜNEL AĞI YERLE BİR EDİLDİ

Toplantıda terörle mücadele operasyonlarının son durumu da paylaşıldı. Son bir haftada yürütülen faaliyetlerde 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Menbic bölgesinde teröristlere ait 4 kilometre uzunluğunda bir tünel tespit edilerek imha edildi.

Yıl genelindeki operasyonlara dair rakamları paylaşan Aktürk, "Yıl içerisinde; Teslim olan terörist sayısı 111 olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiş, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 439) kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

SINIRDA YAKALANANLARIN BİLANÇOSU

Hudut güvenliği kapsamında alınan önlemlerin sonuçlarını rakamlarla açıklayan Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığını, 186 kişinin ise engellendiğini belirtti.

2025 yılı verilerini de açıklayan Aktürk şu bilgileri verdi: "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızdaki başarı rakamlara da yansımış, 2025 yılında; Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 942, engellenen kişi sayısı da 66 bin 794 olmuştur."

Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde bu hafta 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yılbaşından bu yana ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı ise 1 ton 982 kilograma ulaştı. Aktürk, TSK'nın 2026 yılında başarı çıtasını daha da yukarı taşımaya kararlı olduğunu vurguladı.

KARADENİZ İÇİN ÜÇLÜ ZİRVE TARİHİ

Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan mayın karşı tedbirleri kapsamındaki "üçlü girişim"in takvimi netleşti. 8 Ocak’ta Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığında "Komite Toplantısı", İstanbul Boğaz Komutanlığında ise "Görev Grubu Komuta Devri ve Aktivasyon Töreni" düzenlenecek.

9-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Batı Karadeniz’de "Sürüklenen Mayın Keşif/Gözetleme Faaliyeti" icra edileceğini belirten Aktürk, "Aktivasyon kapsamında ayrıca Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Priboy ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu tarafından 7-10 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul’a liman ziyareti gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Toplantıda İsrail’in saldırıları ve bölgesel etkileri de değerlendirildi. İsrail’in iki yılı aşkın süredir istikrarsızlık oluşturduğunu belirten Aktürk, uluslararası toplumun katliamları durdurmakta yetersiz kaldığını ifade etti. Aktürk sözlerini, "Gelecek yılın, Filistin’e ve bölgeye barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz" diyerek tamamladı.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR ENVANTERDE

TSK’nın modernizasyon çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına modernize edilen M60T tankları, KARAOK tanksavar sistemi, HİSAR-A alçak irtifa hava savunma sistemi ve MİLKED Elektronik Destek Sistemi teslim edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının gücüne güç katacak Hassas Güdüm Kiti, Lazer Güdüm Kiti ve Elektronik Harp Podu teslimatları tamamlanırken, Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında 7’nci T-70 helikopteri de envantere girdi.

Ayrıca Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından üretilen BALKIN 130 milimetre karşı tedbir mühimmatının seri üretime hazır hale geldiği bildirildi.

Milli muharip uçak KAAN hizmete girene kadar ara çözüm olarak gelişmiş savaş uçaklarının envantere alınması çalışmaları sürüyor. MSB, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivme kazanacağını belirterek, "Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

AYYILDIZ TATBİKATI TAMAMLANDI, HEDEF 157 TATBİKATTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim faaliyetleri kapsamında 15-26 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Ayyıldız Tatbikatı, SAT timleri ile Pakistan İkbal timlerinin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Aktürk, 2025 yılı içerisinde 45’i NATO, 29’u millî, 59’u davet ve 24’ü özel olmak üzere toplam 157 tatbikatın icra edildiğini açıkladı.

Sarıkamış Harekâtı’nın 111’inci yılı anma etkinlikleri kapsamında 4 Ocak’ta Sarıkamış’ta 3 adet F-16 ile muharip uçak geçişi gerçekleştirilecek. Aktürk, tüm şehit ve gazilerin rahmet ve minnetle anıldığını ifade etti.

PERSONEL ALIMINDA TARİHLER BELLİ OLDU

Bakanlık, personel temin takvimini de kamuoyuyla paylaştı. Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kurumlara memur ve sözleşmeli personel alımı başvurularının 25 Ocak’a kadar devam edeceğini söyledi.

Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığına uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurularının 2-18 Ocak 2026 tarihleri arasında, Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının ise 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabileceğini kaydetti.