Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sözcü’nün haberine tekzip: TSK’yı yıpratmaya yönelik olduğu aşikârdır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sözcü gazetesinin 4 Kasım 2025 tarihli nüshasında yayımlanan “Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar” başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin tekzip metni yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) yıpratmaya yönelik olduğu belirtildi.

CEVAP VE DÜZELTME METNİ

Sözcü gazetesinin 4 Kasım 2025 tarihli nüshasında “Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar” başlıklı bir haber kaleme alınmıştır. Haberde özetle; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriye’lilerin TSK’da yapılandırıldığı ifade edilmektedir.

Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askerî öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir. Suriyeli askerî öğrenciler de imzalanan “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askerî öğrencinin TSK’da görev alması söz konusu değildir.

Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin, kamuoyunda Bakanlığımız ve TSK’yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikârdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.