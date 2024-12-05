Milli Savunma Bakanlığından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama geldi. Gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilirken, "Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimizce tüm tedbirler alınmakta, bölgedeki muhataplarımızla yakın işbirliği ve koordinasyona devam edilmektedir" denildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Milli Savunma Bakanlığından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama - Resim : 1

Zeki Aktürk, muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmelerin, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verilen önem ve öncelik kapsamında yakından takip edildiğine vurgu yaptı.

Zeki Aktürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum, muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır.

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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