Milliyetçi avukatlardan tepki: “Bize demokrasiyi emperyalistler mi öğretecek?”

İstanbul Barosu'nda düzenlenen seçimsiz Genel Kurulda, Batılı ülkelerden gelen hukuk temsilcileri, Türk yargısı hakkında eleştirilerde bulundu. Bu duruma karşı Milliyetçi Avukat Hareketi üyeleri tepki gösterdi.

“BİZE DEMOKRASİYİ EMPERYALİSTLER Mİ ÖĞRETECEK?”

Baro yönetimi, İsviçre, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden gelen yabancı hukuk kuruluşlarının temsilcilerini sahneye davet etti. Cenevre Barosu Başkanı, Türk yargısına müdahale ederek, "Türk yetkililer İstanbul Barosuna karşı başlatılan süreçleri durdurmalı ve keyfi tutuklamalar son bulmalıdır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bir diğer yabancı hukuk temsilcisi de, Türkiye’de avukatların saldırıya uğradığını iddia etti. Bu söylemlere karşı Milliyetçi Avukat Hareketi üyeleri, "Bize demokrasi ve insan haklarını bu emperyalistler mi öğretecek?" diyerek tepki gösterdi.

"İSTANBUL BAROSU BÖLÜCÜLÜĞE KALKAN OLAMAZ"

Milliyetçi avukatlar, Türk yargısını hedef alan bu açıklamaları kabul etmediklerini belirttiler. İstanbul Barosu hakkında, terör örgütü PKK üyeliği suçlamasıyla firar eden sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, baro başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni bir yönetim seçilmesi talebiyle dava açıldı.

Ayberk Çakalı, İstanbul Barosu’nun bölücülüğe zemin hazırlayamayacağını vurgularken, Ayşe Eren de genel kurulun hukuka aykırı olarak yapıldığını ve sonuçlarının geçersiz olduğunu belirtti.

İstanbul Barosu’nun yaklaşık 65 bin üyesi bulunmasına rağmen, Genel Kurul’a katılımın sadece yüzde 11 civarında kalması dikkatlerden kaçmadı.