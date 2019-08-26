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Milliyetçi Hareket Partisi MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan şartlı ceza indirimi açıklaması geldi - 26 Ağustos 2019 Pazartesi son dakika genel af, denetimli serbestlik haberleri

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şartlı ceza indirimi konusunda bir takipçisinin " Ceza indirimi konusu tıpkı Eyt konusu gibi malesef istismara çok açık bir konu. Malesef bunu kullanmaya başladılar bile. Yasa hakkında biraz kelam etseniz gönüllere su serpseniz" ifadelerine net bir yanıt verdi. Enginyurt, "Ekim ayında güzel müjde gelecek inşallah" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan şartlı ceza indirimi açıklaması geldi - 26 Ağustos 2019 Pazartesi son dakika genel af, denetimli serbestlik haberleri

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şartlı ceza indirimi konusunda bir takipçisinin sorusuna yanıt verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklamalar yapan Enginyurt, takipçisinin ceza indirimi konusunda da bir şeyler söylemesi talebine yanıt verdi.

Takipçisi, Enginyurt'a "Sn Vekilim Eyt konusundan ayrı olarak ceza indirimi konusunda da biraz kelam etseniz olur mu acaba ? Ceza indirimi konusu tıpkı Eyt konusu gibi malesef istismara çok açık bir konu. Malesef bunu kullanmaya başladılar bile. Yasa hakkında biraz kelam etseniz gönüllere su serpseniz." diye yazdı.

"MÜJDE GELECEK İNŞALLAH"

MHP'li Enginyurt, takipçisinin mesajına "Ekim ayında güzel müjde gelecek inşallah" yanıtını yazdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Cemal Enginyurt #infaz süreleri #denetimli serbestlik #genel af #şartlı ceza indirimi #son dakika haberleri #son dakika #mhp
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