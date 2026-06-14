Milyar liralık yasa dışı bahis şebekesi çökertildi! Şafak baskınıyla 32 tutuklama

Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan 36 şüpheliden 32'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Finansal analizlerde, şebekenin banka hesaplarında dönen paranın boyutu dudak uçuklattı.

TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI SİBER BASKINLAR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dikey takibat başlattı. Yasa dışı bahis şebekesinin izini süren siber polisi, uzun süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından suç organizasyonunun hücre merkezlerini tek tek deşifre etti.

Elde edilen kesin delillerin ardından düğmeye basan ekipler, Tekirdağ ve İstanbul illerinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis şebekesiyle dikey bağlantısı bulunan ve organizasyonda aktif rol oynayan 36 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

HESAPLARDAKİ VURGUNUN BOYUTU: TAM 1 MİLYAR LİRA!

Emniyet birimlerinin ve suç gelirlerini inceleyen uzmanların şebekenin finansal ağlarına yönelik yaptığı derinlemesine siber incelemelerde adeta bir kara para imparatorluğu ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin şahsi ve ticari banka hesapları ile kullandıkları dijital cüzdanlar üzerinde yapılan geriye dönük araştırmalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen ve sisteme sokulan para hareketliliğinin yaklaşık 1 milyar lira tutarında olduğu resmi raporlara yansıdı.

32 ŞEBEKE ÜYESİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorgu, ifade ve yasal tescil işlemleri tamamlanan 36 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliye sarayına sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Yasa dışı bahis oynatmak" suçlarından mahkemeye dikey sevk edilen şüphelilerden 32’si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Dosya kapsamında yargılanan diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.