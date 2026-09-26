Milyarlık bahis soruşturmasında 27 tutuklama! 5 ilde eş zamanlı operasyon

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen çalışma sonuç verdi. Dün adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 22 Eylül'de Şanlıurfa merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 49 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon lira tutarında hesap hareketi tespit edilmişti.

EL KONULAN MALVARLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 35 kartuş bulunurken, 339 bin 455 lira nakit paraya el konuldu. Ayrıca yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerinde olduğu belirlenen 9 araç ve 3 taşınmaza, şüphelilerin banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına da el konuldu. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 25 internet sitesine de erişim engeli getirilmişti.

2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 zanlı dün adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma sürerken 2 şüpheli daha gözaltına alındı ve onlar da adliyeye gönderildi. Adliyedeki sorgularının ardından toplam 49 şüpheliden 27'sinin tutuklanmasına, 22'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.