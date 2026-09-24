Milyarlık jet ve yatlara el konuldu! Fon soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında, tutuklu Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait 2026 model "LORETA" isimli yata el konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milyarlık jet ve yatlara el konuldu! Fon soruşturmasında yeni gelişme
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Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jete el konuldu. Yarız ve Tezmen, aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmıştı.

Aynı dosyada, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi patronu Serdar Turhan'ın da adı geçiyor. Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli lüks yat da soruşturma kapsamında el konulan varlıklar arasında yer aldı. Yatın 2026 model olduğu belirtiliyor.

1,8 MİLYARLIK EL KOYMA

El konulan iki özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğu değerlendiriliyor. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor.

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