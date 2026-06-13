Milyarlık sanal kumar tezgahı çöktü! Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Ekipler, elde edilen bulgular doğrultusunda başkentte eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 86 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturmanın geçmişi 2024 yılına uzanıyor. O tarihten bu yana devam eden incelemeler kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından detaylı analizler yapıldı. Örgütlü bir yapı içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilerin işlemlerini mercek altına alan yetkililer, şahıslara ait banka ve kripto varlık hesaplarında 5,3 milyar lira para hareketi tespit etti. Çalışmalarda, doğrudan yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 414 bin 621 ayrı hesap üzerinden para giriş çıkışı gerçekleştiği saptandı.

İZ KAYBETTİRMEK İÇİN KRİPTO OYUNU

Sistemin nasıl işlediğine dair yapılan incelemeler, transferlerin arkasındaki mekanizmayı ortaya çıkardı. Çok sayıda kişinin para transferlerini doğrudan yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaptığı, şüphelilerin ise bu sitelerde kullanılmak üzere banka hesapları temin ettiği ve tüm işlemleri bu hesaplar üzerinden organize ettiği belirlendi. Şüpheliler, toplanan paraları farklı banka ve kripto varlık hesaplarına aktararak hareketlerin takibini zorlaştırmaya çalıştı.

Ayrıca yetkili kurumlarca erişim engeli getirilen yasa dışı bahis sitelerinin adresleri sürekli değiştirilerek faaliyetlerin kesintisiz sürdürüldüğü tespit edildi.

Emniyette sorguya alınan şüpheliler, yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri yönündeki suçlamaları reddetti. Hesaplarında 20 milyon liranın üzerinde hareketlilik bulunan şüpheliler, bu yüksek meblağları "bahis oynatmadım, bahis oynadım, bu parayı oynayarak kazandım." şeklinde açıkladı.

Gözaltındaki 86 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 44'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.