Milyarlık vurgun: 'Ucuz demir' vaadiyle 12 firmayı dolandırmışlar!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 inşaat firmasının "uygun fiyata demir satma" bahanesi kullanılarak dolandırılması şikayeti üzerine bir çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri tespit edilen zanlılara yönelik 4 Kasım'da Adana merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi.

19 MİLYON LİRALIK VURGUN, 1.8 MİLYARLIK HESAP HACMİ

Operasyonda, dolandırıcılık şebekesinin sorumluları oldukları öne sürülen Y.G. (37), A.B. (33) ve A.C'nin (53) de aralarında bulunduğu 60 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde, şebekenin 26 paravan şirket üzerinden 12 inşaat firmasını toplam 19 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Paravan şirketlerin hesaplarında ise 1 milyar 815 milyon 435 bin lira işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, bu şirketler ve şüphelilere ait 111 banka hesabına bloke konulurken, 22 otomobile ise el konuldu. Emniyette ifadesi alınan 13 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 47 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden, aralarında şebeke sorumluları Y.G, A.B. ve A.C'nin de bulunduğu 22'si tutuklandı. 25 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.