Milyoner Türklerin sayısı giderek artıyor. Banka hesaplarında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın 9 ayında 48 bin 245 kişi artarak 187 bin 225'e ulaştı.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan Türk vatandaşlarının sayısı artmaya devam ediyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre; Türkiye'de veya yurt dışında yaşayan milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 187 bin 225'e çıktı. Böylece geçen yıl sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 9 ayda 48 bin 245 kişi arttı.Milyonerlerin toplam mevduatı ise eylül sonu itibarıyla 1 trilyon liranın üzerine çıkarak 1 trilyon 194 milyar 425 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat 6 milyon 380 bin lira oldu.2017 sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 ayda 284 milyar 446 milyon lira arttı. Yurtiçinde yaşayan milyonerler sayısı da yaklaşık 40 bin kişi arttı.Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın 9 ayında 2017'ye kıyasla 39 bin 236 artarak 166 bin 205'e ulaştı. Bu kişilerin mevduatlarının toplamı ise 1 trilyon 80 milyar 81 milyon liraya yükseldi.Yurt içinde yaşayan milyonerlerin mevduatlarının 456 milyar 161 milyon lirası Türk Lirası, 618 milyar 124 milyon lirası döviz, 5 milyar 796 milyon lirası kıymetli madenlerden oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 490 bin lira olarak hesaplandı.BDDK verilerine göre, yurt dışında yaşayan milyonerlerin sayısı 9 bin 9 kişi artarak 21 bin 20'ye yükseldi. Bu kişilerin hesaplarındaki para da miktarı 114 milyar 344 milyon lira oldu.