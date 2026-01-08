Milyonlarca liralık vergi kaçırmışlar! Müfettiş raporları hileli iflası belgeledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, hileli iflas ve vergi kaçakçılığı vakalarına yönelik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda İstanbul Arnavutköy merkezli yürütülen incelemelerde, sahte fatura trafiği ve bilinçli iflas senaryoları tespit edildi. İşletme sahibi M.D. hakkında hazırlanan raporlar, vergi kaçakçılığının boyutlarını ortaya koydu.

RAPORLAR KAST UNSURUNU BELGELEDİ

Küçükköy Vergi Dairesi müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, işletme sahibi M.D.’nin gerçekliği olmayan faturalar kullanarak şirketi hileli bir şekilde iflas ettirdiği belirlendi. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, firmanın sahte fatura kestiği ve bu belgelerin gerçek bir mal veya hizmet satışına dayanmadığı vurgulandı.

Müfettişler, söz konusu eylemlerin kast unsuru taşıdığını ve suçun bilerek işlendiğini raporlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına kamu davası talebiyle suç duyurusunda bulundu. M.D.’nin sahibi ve ortağı olduğu diğer şirketler hakkında da 10’a yakın vergi suçu ve vergi tekniği raporu hazırlandı. Raporlarda, vergi kaçakçılığı suçunun bir alışkanlık haline getirildiği ve işlemlerin gerçek dışı olduğu kaydedildi.

AYLIK 2 MİLYON LİRALIK VERGİ KAÇAĞI

Hazırlanan raporların ardından M.D. hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinde iki ayrı "naylon fatura" davası açıldı. İncelemeler, vergi kaçırma yöntemlerinin diğer şirketlere de sıçradığını gösterdi. "Özel esaslara tabi vergi mükellefi" kategorisine alınan M.D.’nin, İstanbul Perpa’daki başka bir şirket üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon liralık naylon fatura aldığı iddia edildi. Bu yöntemle her ay yaklaşık 2 milyon liralık KDV’nin maliyeden kaçırıldığı hesaplandı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında yargı kararları da çıkmaya başladı. M.D.’nin hissedarı olduğu şirketin hileli iflasına ilişkin İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, şirket yöneticisi H.K. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bilirkişi raporlarında, şirkete ait makine ve taşıtların envanterden çıkarılarak mal kaçırıldığı tescillendi.

Diğer sanıkların yargılanmasına ise devam ediliyor.