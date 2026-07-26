Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Üniversite affı TBMM'ye geliyor

Yükseköğretim alanında birçok önemli maddeyi barındıran düzenleme; 2022 öncesindeki aflardan yararlanamayan öğrencilere yeniden üniversiteye dönüş hakkı tanırken, emekli öğretim üyeleri, tez sahtekârlığı ve vakıf üniversitelerine yönelik yeni hükümleri de kapsıyor.

2022 ÖNCESİ AFLARDAN YARARLANAMAYANLARA YENİDEN YOL AÇILIYOR

Teklifin kabul edilmesi halinde, 2022 yılı öncesindeki aflardan yararlanamayan öğrencilere yeniden üniversitelerine dönüş hakkı tanınacak. Üniversiteler ile ilişiği kesilen öğrenciler, düzenlemenin ardından dört ay içinde kendi üniversitelerine başvurarak aftan faydalanabilecek. Askerlik görevini sürdüren yükümlüler ise terhislerinin ardından iki ay içerisinde başvuru yapabilme imkânına sahip olacak.

YÜKSEKÖĞRETİMDE KRİTİK YENİLİKLER VE YAPTIRIMLAR

Gündemdeki kanun teklifi, yükseköğretim sistemine yönelik şu yeni düzenlemeleri içeriyor:

Emekli Öğretim Üyelerine Sözleşme İmkanı: Emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak iki yıl daha ders verebilme olanağı sağlanacak.

Tez Sahtekârlığına Sert Yaptırım: Tez sahtekârlığı yapanlara yönelik para cezası verilecek ve üniversiteyle ilişik kesme yaptırımı uygulanacak.

Vakıf Üniversitelerine Vergi Ve Hastane Düzenlemesi: Vakıf üniversitelerinde burslu öğrenci sayısını artırmaya yönelik vergi düzenlemesine gidilecek. Ayrıca bünyesinde tıp fakültesi bulunan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları amacıyla tanınan süre son kez uzatılacak.