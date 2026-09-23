Milyonların gözü Meclis'teydi: Kademeli emeklilik yasası çıktı mı, 1999 sonrası sigortalılar ne zaman emekli olur?

Milyonlarca çalışan ve sigortalı vatandaşın yakından takip ettiği kademeli emeklilik konusu, EYT düzenlemesinin ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer almayı sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Milyonların gözü Meclis'teydi: Kademeli emeklilik yasası çıktı mı, 1999 sonrası sigortalılar ne zaman emekli olur?
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Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta başlangıcı bulunan ve EYT'yi kaçıran milyonlarca kişi, yeni yasama dönemi yaklaşırken "Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi?", "Erken emeklilik yasası çıktı mı?" sorularına yanıt arıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ, ÇIKTI MI?

Kademeli emeklilik konusunda kamuoyunda beklentiler yüksek olsa da, 23 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. * TBMM'deki Durum: Konuyla ilgili daha önce Meclis'e sunulmuş kanun teklifleri ve soru önergeleri bulunuyor. Bu teklifler arasında özellikle 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan çalışanların kademeli geçiş modeliyle emekli olabilmesi ve esnaf ile memurlar için 9 bin olan prim gün şartının 7 bin 200 güne indirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Ancak bu teklifler henüz Meclis komisyonlarından geçerek yasalaşmadı. Dolayısıyla Meclis'e kanun teklifinin sunulmuş olması, sistemin yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.

2000-2008 GİRİŞLİLER KADEMELİ EMEKLİLİK HAKKI KAZANDI MI?

8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar (özellikle 2000 ve 2008 yılları arası girişliler) EYT kapsamı dışında kalmıştı. Bu durum, kademeli emeklilik beklentisinin temelini oluşturuyor.

Mevcut durumda yürürlükte yasal bir düzenleme olmadığından, bu gruptaki çalışanlar için emeklilik şartları değişmedi.
Çalışanların emeklilik işlemleri; sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve cinsiyetlerine göre mevcut mevzuattaki standart yaş ve prim şartlarına göre hesaplanmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAKİ "KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOLARI" GÜVENİLİR Mİ?

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda 2000 sonrası sigortalılar için paylaşılan yaş ve prim tabloları dolaşmaya devam ediyor. Uzmanlar ve resmi kurumlar, bu tabloların resmi nitelik taşımadığını vurguluyor. Henüz yasalaşmış bir sistem olmadığı için vatandaşların bu tür unvanlı veya tablolara dayanarak kesin emeklilik planı yapmaması, resmi açıklamaları (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TBMM süreçleri) takip etmesi gerekiyor.

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