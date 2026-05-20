Milyonluk hesaplar mercek altındaydı.. 3 İlde yasa dışı bahis operasyonu

MASAK raporlarıyla ortaya çıkarılan milyonluk hesap hareketleri, emniyeti harekete geçirdi. Eş zamanlı baskınlarla sarsılan şebekeye yönelik operasyonun detayları ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin son durumu netleşti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ortak bir çalışma yürütüldü. Hazırlanan mali analiz raporu doğrultusunda, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yasa dışı bahis sitelerine entegre banka hesapları üzerinden kazanç sağladığı ve "para nakline aracılık etmek" suçunu işlediği belirlenen şahıslara yönelik Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Takibe alınan banka hesaplarında 1 milyon 60 bin 436 lira 779 kuruş bulunduğu tespit edildi. Baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u yakalandı. Yapılan incelemelerde aranan zanlılardan 1'inin zaten cezaevinde olduğu, 1'inin ise firar ettiği anlaşıldı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sırasında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, suça karıştığı tespit edilen 3 kişi daha yakalanarak gözaltı sayısı artırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen toplam 13 zanlıdan 10'u mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda olan 1 kişinin yakalanması için yürütülen çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor.

Kocaeli Yasa Dışı Bahis Operasyonu
