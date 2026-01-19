Milyonluk proje, sıfır maliyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa'nın 3. pistini ve yeni kulesini hizmete açtı

Ankara Esenboğa Havalimanı, başkentin vizyonunu değiştirecek dev bir yatırımla kapasitesini ve teknolojik altyapısını güçlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, havalimanının 3. pisti ve yeni hava trafik kontrol kulesi hizmete alınırken, projenin finansman modeli ve devlet bütçesine sağlayacağı katkı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nın 3. pisti, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesi ve tamamlayıcı tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Törende yaptığı konuşmada, projenin ekonomik boyutuna vurgu yapan Erdoğan, “298 milyon avroluk yatırım değerine sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yeni tesislerin Türk sivil havacılığının geleceğine vurulan bir mühür niteliği taşıdığını belirterek, “Yeni tesislerimiz; ülkemizin bayrağını gökyüzünde daha güçlü bir şekilde dalgalandıracak, başkentimizin kapılarını çok daha geniş ufuklara açacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan yatırımların Ankara ve sivil havacılık sektörü için hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün açılışını yaptığımız yeni yatırımlarımızın Ankara’mız, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüzün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hem Esenboğa Havalimanı’mıza hem de Ankara’mıza önemli bir değer katacak bu yatırımlarda emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı şirketimize, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine her bir kardeşime şahsım milletim adına yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

'TAKOZ SİYASETİNE RAĞMEN TAVİZ VERMEDİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki aşamalı olarak planlanan ve birinci etabı başarıyla tamamlanan yatırımın tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte, uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılık sektöründeki mevcut başarı ivmesinin çok daha yukarı taşınacağını belirtti.

Hükümet olarak çeyrek asra yaklaşan süreçte sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tutumuna rağmen hizmet odaklı siyasetten vazgeçmediklerini vurguladı. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hükümet olarak tam 23 yıldır bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz: Milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, eğitime, sanayiye… Her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen; takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var.”

HİZMET ZİNCİRİNE YENİ BİR HALKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bakanlıklar, kurumlar, teşkilat ve yerel yönetimlerle koordinasyon halinde, Türkiye ve millet için ilk günkü şevkle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Motivasyonlarını koruyarak yola devam ettiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Heyecanımızı yitirmiyoruz, sevdamızı eksiltmiyoruz; yeni ümitlerle, daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz.”

Türkiye’yi havacılık sektöründe daha ileri bir seviyeye taşımak adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin coğrafi avantajlarına değindi. Erdoğan, Türkiye'nin stratejik konumunu şu sözlerle ifade etti: “Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. ‘Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak’ hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık.”

HAVALİMANI SAYISINDA HEDEF 60

Aktif havalimanı sayısındaki artışa dikkat çeken Erdoğan, 2002 yılında 26 olan sayının, 2024 yılında Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın devreye alınmasıyla 58’e ulaştığını belirtti. Erdoğan, yapımı süren projelerle ilgili olarak, “İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60’a yükselecek.” bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hava ulaşım anlaşması yaptığı ülke sayısını 81’den 175’e çıkararak bu alanda dünya lideri konumuna geldiğini kaydetti. Hedeflerinin kapsamı daha da genişletmek olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı, 133 ülkede 356 noktaya çıkardık. 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu. 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı.”

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın geçmişteki durumu ile bugünkü modern yapısını kıyaslayan Erdoğan, ulaşım kolaylığına vurgu yaptı. Türkiye'nin yolcu bazındaki sıralamasına değinen Erdoğan, “O zaman buradan şehir merkezine gidiş bile hak getire… Hem havalimanını gerçekten halkın yolu haline getirdik hem de buradan şehir merkezine gidişi gerçekten modern bir hale getirdik. Şimdi bütün bu rakamlarla birlikte yolcu bazında Avrupa'da üçüncü, dünyada ise yedinci sıraya yerleştik.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI VE GELECEK PROJEKSİYONU

İstanbul Havalimanı’nın geçen yıl yaklaşık 84,5 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa’da ikinci, dünyada yedinci sırada yer aldığını belirten Erdoğan, uçuş trafiği verilerini de paylaştı: “Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı uçuş sayısında 550 bin uçak trafiği ile Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor. Bugün sizlerle bir araya geldiğimiz Esenboğa Havalimanı’mızda da son 23 yılda önemli bir büyüme sağladık. 2002’de 37 bin 421 uçak ve 2 milyon 836 bin yolcu trafiği gerçekleşen Esenboğa'da 2024 yılında uçak trafiği yüzde 159 artışla 96 bin 910'a; yolcu trafiği ise yüzde 355 artışla 12 milyon 913 bin 753’e ulaştı. 2025’te ise uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 103 bin 928’e; yolcu trafiği de yüzde 8 artışla 13 milyon 987 bin 298’e yükseldi. Esenboğa’daki yolcu trafiğinin 2035’te 23,1 milyonu; 2045’te 31,5 milyonu aşacağını öngörüyoruz.”

Esenboğa Havalimanı'ndaki yolcu artışının daha yüksek standartları zorunlu kıldığını ifade eden Erdoğan, yenileme çalışmalarına dair son durumu şu sözlerle aktardı: “Tam da bu amaçla Esenboğa’yı yenilikçi bir vizyonla geliştirmek üzere kolları sıvadık, çalışmaları başlattık ve hamdolsun bugün 2 etaptan oluşan projemizin birinci etabını tamamladık.”

Projenin fiziki gerçekleşmeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının altyapısının uluslararası standartların üzerine çıkarıldığını belirtti. Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Uygulamaya aldığımız bu proje kapsamında, 75 metre genişliğinde ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. Pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol merkezimizi ve 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki teknik bloğu inşa ettik. Ayrıca 85 bin metrekarelik 6 adet uçak park kapasiteli yeni kargo apronumuzu ve bunlara bağlı taksi ve servis yolları da dahil 945 bin metrekarelik kaplama sahasının yapımını tamamladık. Ulupınar Deresi'nin 1,2 kilometrelik kısmını ıslah ettik. 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolunun yanı sıra uçuş kontrol hangarından gümrük müdürlüğüne, özel maksatlı garajdan yeni itfaiye istasyonuna, ısı merkezi ve su deposundan 15 adet nöbetçi kuleye toplam 41 bin 52 metrekarelik inşaat alanında en son teknolojiye sahip çok sayıda yapıyı inşa ettik.”

KAPASİTE 30 MİLYONA ÇIKIYOR

Bin 200 araçlık açık otoparkın da havalimanına kazandırıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ikinci etabıyla birlikte yolcu kapasitesinin ciddi oranda artacağını duyurdu. Erdoğan, “Projemizin ikinci etabında terminal binamızı en az 40 bin metrekare genişletecek minimum 58 bin metrekare apron ve 18 bin metrekare kaplama bağlantı taksi yolu çalışması yapacağız. Böylece Esenboğa Havalimanı’mızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini de 30 milyona yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza yakışır şekilde ülkemizin başkentini daha yüksek kapasiteli, daha konforlu ve daha modern bir havalimanıyla inşallah buluşturacağız.” dedi.

KASADAN TEK KURUŞ ÇIKMADAN 560 MİLYON AVRO GELİR

Projenin finansal yapısına dikkat çeken Erdoğan, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modelinin başarısına vurgu yaptı. Yatırımın devlet kasasından harcama yapılmadan gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “298 milyon avroluk yatırım değerine sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik yolcu garantisi şartı koymadan hayata geçirdiğimiz bu proje ile yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında tam 560 milyon avro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket kira bedelinin yüzde 25’ine tekabül eden 140 milyon avroyu peşin ödedi ve bu bedel daha çalışmalar bitmeden 2023 yılının Nisan ayında devletimizin kasasına girdi. Böylelikle milletimizin bizlere emanet ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanarak; kamu özel işbirliği modelinin en başarılı örneklerinden birini daha uygulamış olduk.” dedi.

TÜRKİYE KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZ OLUYOR

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Türkiye’nin havacılık alanında katettiği mesafeye değindi. Bakanlık olarak ulaştırma altyapısını güçlendirdiklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bakanlık olarak, ülkemizin ulaştırma altyapısını güçlendiren projelerle hem vatandaşlarımızın refahını artırıyor hem de Türkiye’yi küresel bir lojistik merkez haline getiriyoruz. ‘Hava yolunu halkın yolu yapacağız’ vizyonunuzla ve talimatlarınızla havacılıkta başarılarla dolu yeni bir çağ başlattık. 2002 yılından itibaren liderliğinizle hayata geçirdiğimiz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle başlattığımız gökyüzü yolculuğu, ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdi.”

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılmasıyla 58’e yükseldiğini, dış hat uçuşlarının ise 50 ülkede 60 noktadan, 133 ülkede 356 noktaya ulaştığını kaydetti.

Yolcu sayılarındaki artışa dikkat çeken Uraloğlu, 2002’de 34.5 milyon olan yolcu trafiğinin 2025 yılında 247 milyona ulaştığını açıkladı. 2026 yılına rekorla başladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu rekorumuz, sizin yüksek vizyonunuzun ne kadar isabetli ve dönüştürücü olduğunun da en somut kanıtlarından biri olmuştur. Bu muazzam ivmeyle 2026’da yolcu sayısını da 258 milyonun üzerine çıkararak, gökyüzünde yeni rekorlara imza atmaya hazır olduğumuzu huzurlarınızda bildirmek istiyorum.” diye konuştu.

BAŞKENTİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI GÜÇLENİYOR

Esenboğa Havalimanı’ndaki çalışmaların sektörün geleceği için kritik olduğunu vurgulayan Uraloğlu, havalimanının büyüme projeksiyonlarını paylaştı: “Havayolu sektörümüzün gücüne güç katacak Esenboğa Havalimanı’mızın 3. Pisti, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesi ve tamamlayıcı tesisleriyle de sivil havacılık sektörümüzün geleceğine yeni bir mühür vuracaktır. Havalimanımız son yıllarda hızlı bir büyüme göstermiş; 2021’de yaklaşık 7 milyon, 2025’te ise yaklaşık 14 milyona yakın yolcuya hizmet vermiştir. Yolcu sayısı 5 yılda iki katına çıkmıştır. Önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonda yani 2035 yılında yolcu trafiğinin yüzde 65 artışla 23 milyona, 2045 yılında ise 31,5 milyona çıkacağını öngörüyoruz.”

Bakan Uraloğlu, artan talep doğrultusunda başlatılan modernizasyon projesinin ilk etabının tamamlandığını belirterek, “Birinci etapta 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pisti, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve teknik bloğu hayata geçirdik. Ayrıca 85 bin metrekarelik yeni kargo apronu, bağlantı taksi yolları, itfaiye istasyonu, gümrük binası, ısı merkezi gibi çok sayıda tamamlayıcı tesisi çağın en modern teknolojisiyle hayata geçirdik.” açıklamasında bulundu.

İkinci etap çalışmalarında terminal binasının genişletileceğini hatırlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Esenboğa Havalimanı’mız 30 milyonluk yeni kapasitesiyle başkentimizin dünyaya açılan kapısını daha güçlü ve modern bir şekilde temsil edecek, Türkiye’nin küresel havacılıktaki lider konumunu pekiştirecektir. Yeni tesislerimiz; ülkemizin bayrağını gökyüzünde daha güçlü bir şekilde dalgalandıracak, başkentimizin kapılarını çok daha geniş ufuklara açacak ve Ankara’nın tarihi birikimiyle modern vizyonunu, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca misafirle buluşturacaktır.”