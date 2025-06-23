Milyonluk vurgun! Nitelikli dolandırıcılara ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık suçlarına karşı son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Türkiye genelinde 47 ilde düzenlenen kapsamlı operasyonlarda toplam 307 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin, farklı dolandırıcılık yöntemleriyle 2 bin 27 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

181 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, YÜZLERCE MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerden 181’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 105 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kalan şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor. Söz konusu operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve il emniyet müdürlüklerine bağlı asayiş şube müdürlükleri tarafından yürütüldü.

Dolandırıcıların kullandığı yöntemler ise dikkat çekici. Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ya da uzlaştırmacı olarak tanıtarak güven sağladıkları belirlendi. Ardından "yatırım fırsatı", "telefon çekilişi", "maden arama ruhsatı", "iş vaadi", "sokak hayvanlarına yardım kampanyası", "bağış toplama", "sahte internet sitelerinden alışveriş" ve "kurbanlık hayvan satışı" gibi bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

2,8 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilere ait banka hesaplarında toplamda 2 milyar 799 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların başarıyla tamamlanmasında görev alan tüm güvenlik güçlerine ve MASAK çalışanlarına teşekkür etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi kutluyorum. Vatandaşlarımızı hedef alan suç şebekeleriyle ve yasa dışı yapılanmalarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.”