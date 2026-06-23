Milyonluk vurgun yapan çağrı merkezi çetesine baskın! Avrupa'yı dolandırdılar, Antalya'da yakalandılar

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uluslararası bir şebekeyi deşifre etti.

Yürütülen projeli çalışmada, başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yabancı uyruklu kişileri hedef alan bir dolandırıcılık organizasyonunun faaliyetleri adım adım izlendi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, şebeke üyelerinin mağdurlara dijital mektup göndererek veya WhatsApp üzerinden iletişim kurarak ulaştığı belirlendi. Şüpheliler bu görüşmeler sırasında kurbanlarına doğrudan "hediye kazandınız", "üyelik borcunuz bulunmaktadır", "şans oyunları oynar mısınız" gibi vaat ve beyanlarla yaklaşarak baskı altına aldı ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi.

MAĞDURİYET BİLANÇOSU 4.5 MİLYON EURO

Soruşturma süresince ekipler, dolandırıcıların elde ettikleri yasa dışı geliri aklama yöntemlerini de ortaya çıkardı. Şüphelilerin, haksız kazancın izini kaybettirmek amacıyla bu paraları çeşitli yöntemlerle değiştirip dönüştürdükleri tespit edildi. Yapılan detaylı çalışmalar ışığında mağdurların toplamda 4 milyon 500 bin euro zarara uğratıldığı belirlendi. Yurt dışındaki mağdurların kesin teşhisi ve yasal sürecin ilerlemesi için MASAK ve İnterpol Daire Başkanlığı ile ortak yazışmalar yürütüldü.

Sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şebekenin ana karargahı olarak belirlediği bir Çağrı Merkezi (call center) iş yerinin de aralarında bulunduğu toplam 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu baskınlarda 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

CEPHANELİK VE 40 TAPU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda suç unsuru bulundu. Ekipler, suçta kullanılan ve suçtan elde edilen 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait yaklaşık bin 272 adet fişek ele geçirdi. Kara para aklama faaliyetlerinin en somut kanıtı olarak, üçüncü şahıslar üzerinden elde edildiği değerlendirilen tam 40 adet ikamete ait tapu belgesine el konuldu. Şebekenin bilişim altyapısına yönelik aramalarda ise 34 adet farklı marka ve modellerde cep telefonu, 17 adet diz üstü, 3 adet masa üstü ve 1 adet tablet bilgisayar, 18 adet USB bellek, 16 adet hard disk, 1 post cihazı, 72 adet sim kart ve iletişim trafiğini sağlayan 2 adet telsiz ele geçirildi.

Aramalarda teknolojik aletlerin yanı sıra yüksek miktarda nakit para ve ziynet eşyası da bulundu. Adreslerde 10 kol saati, 1 adet soğuk cüzdan, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli ziynet eşyaları tespit edildi. Nakit olarak 38 bin 844 dolar, 6 bin 10 euro ve 240 bin TL ele geçirilirken, bulunan ziynet eşyalarının yapılan değer tespitinde 2 milyon 564 bin 160 TL değerinde olduğu hesaplandı. Böylece operasyon anında el konulan nakit ve ziynet eşyalarının toplam bedeli 4 milyon 964 bin 160 TL'ye ulaştı. Eş zamanlı olarak, şüpheli şahıslar adına kayıtlı olduğu tespit edilen yaklaşık 51 milyon 500 bin TL değerinde 7 adet taşınmaz ile 12 adet taşınır malvarlığına yetkili makamlarca el konuldu.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 1'i Cumhuriyet Savcılığınca salıverilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Hakim karşısına çıkartılan 5 şüpheli ise tutuklandı.