Milyonluk vurgun yapıp intihara yol açmıştı! Güzellik Uzmanı Güney Afrika'da Lüks içinde ortaya çıktı

Adana’da faaliyet gösteren ve kentte üç şubesi bulunan bir güzellik merkezinin sahibi S.Ç. hakkında dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Piyasa değerinin çok altında hizmet vaadiyle çok sayıda müşteri ve tedarikçiyi mağdur ettiği öne sürülen S.Ç.’nin, 17 Nisan 2025 tarihinde yurt dışına çıktığı iddia edildi.

İddialara göre, yaşanan sürecin ardından güzellik merkezinde çalışan personel yaklaşık üç ay boyunca maaşlarını alamadı. Bunun üzerine bazı çalışanların, şubelerde bulunan eşyaları yağmaladığı ileri sürüldü. S.Ç.’nin ise çalışanlarına gönderdiği mesajda, yurt dışına kaçmadığını savunduğu, bir gün tüm borçlarını ödeyeceğini söylediği ve yaşanan yağmalama nedeniyle maddi olarak daha da zor duruma düştüğünü ifade ettiği belirtildi.

BİR KİŞİ İNTİHAR ETMİŞTİ

Dosyada yer alan en dikkat çekici iddialardan biri ise bir intihar vakası oldu. Geçtiğimiz yıl kredi çekebilmek için evini ipotek ettiği belirtilen Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin’in yaşamına son verdiği öne sürüldü. Mağdurlar, yaşananlardan S.Ç.’yi sorumlu tutarken, şüphelinin yakalanarak Türkiye’ye getirilmesini talep etti.

GÜNEY AFRİKA’DA LÜKS YAŞAM

S.Ç.’nin yurt dışındaki yaşamına ilişkin paylaşımlar ise tepkileri daha da artırdı. Sosyal medya hesabından lüks hayatını paylaşmayı sürdüren S.Ç.’nin Güney Afrika’da yeni bir güzellik merkezi açtığı ortaya çıktı. Söz konusu merkezde müşterilere hizmet verdiği ve müşterileriyle birlikte çekilmiş fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştığı görüldü.

Bu paylaşımlar, Adana’daki mağdurların tepkisini çekerken, olayla ilgili adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.