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Mimarlardan “ABD Büyükelçilik inşaatı durdurulsun” talebi

Ankara-Washington hattındaki krize karşı Türkiye’nin atması gereken adımlar tartışılıyor. Mimarların dikkat çeken bir çağrısı var

Mimarlardan “ABD Büyükelçilik inşaatı durdurulsun” talebi

Mimarlardan “ABD Büyükelçilik inşaatı durdurulsun” talebi geldi.

Atatürk Orman Çiftliği, 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Türk tarımına öncülük etmesi için kuruldu. Çiftlik, 1937 yılında Atatürk tarafından Türk milletine emanet edilerek, Hazineye bağışlandı. Çiftlik arazisi, 1950'li yıllardan itibaren çeşitli kurumlara tahsis edilerek ya da satılarak amacı dışında parça parça talan edildi.

En son 11 Nisan 2014 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nin 37 bin metrekarelik arazisi yeni büyükelçilik binası yapılsın diye ABD'ye satıldı.

Mimarlar Odası, arazinin, ABD Büyükelçiliği'ne satılması sürecinde, Bilgi Edinme Kanunu'na göre satış protokolünü istemişti. Yetkililer ‘ticari sır' diye bu talebi geri çevirdi. Mimarlar odası bir üst kurula şikayet dilekçesi sundu. Oradan çıkan sonuç da olumsuz olunca hukuksal süreç başladı.

Binanın yapımı devam ediyor.  Üstelik  Amerika'nın rahip Brunson'u(Bransın’ı) bahane ederek iki Türk bakana yaptırım uygulamasına rağmen.

Peki yurttaşlar konuya ilişkin ne düşünüyor? 



HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #abd
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