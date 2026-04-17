Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları öğretmen ve öğrencilere karşı şiddete teşvik ettiği belirlenen 7,5 milyon aboneli "Minecraft Parodileri" YouTube kanalına erişim engeli getirdi. Hesap hakkında "suç işlemeye tahrik" ve "suçu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde okullara ve öğretmenlere yönelik artan silahlı saldırıların ardından dijital platformlar üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, "Minecraft Parodileri" kanalının içeriklerinde; okul çağındaki çocukları hedef aldığı, öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet eylemlerini meşru gösterdiği tespit edildi.

 "SUÇ İŞLEMEYE ALENEN TAHRİK"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, kanaldaki görüntülerin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" unsurlarını taşıdığı vurgulandı. Paylaşımların çocukları şiddete yönlendirdiği ve suç teşkil eden eylemleri tasvip eden ifadeler içerdiği kaydedildi.

ERİŞİM ENGELLENDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu YouTube hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili bakanlık soruşturma başlattıGülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili bakanlık soruşturma başlattıGündem
8 saatlik kesinti uyarısı: Yarın bu ilçeler karanlıkta kalacak8 saatlik kesinti uyarısı: Yarın bu ilçeler karanlıkta kalacakYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmişti
Tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
Çocuk suçlarında aile sorumluluğu gündemde
MİT'ten 9 ilde siber suç şebekesine operasyon
"Türk dünyası ile iş birliği stratejik önem taşıyor"
Samsun merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Şiddeti teşvik eden içeriklere karşı düzenleme yolda
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç! Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
KOOP Market’te hafta sonu fırsatları başladı! 17-19 Nisan indirimli ürünler raflarda KOOP Market’te hafta sonu fırsatları başladı! 17-19 Nisan indirimli ürünler raflarda
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 17 Nisan Cuma Gazete manşetleri 17 Nisan Cuma