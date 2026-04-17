Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde okullara ve öğretmenlere yönelik artan silahlı saldırıların ardından dijital platformlar üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, "Minecraft Parodileri" kanalının içeriklerinde; okul çağındaki çocukları hedef aldığı, öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet eylemlerini meşru gösterdiği tespit edildi.

"SUÇ İŞLEMEYE ALENEN TAHRİK"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, kanaldaki görüntülerin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" unsurlarını taşıdığı vurgulandı. Paylaşımların çocukları şiddete yönlendirdiği ve suç teşkil eden eylemleri tasvip eden ifadeler içerdiği kaydedildi.

ERİŞİM ENGELLENDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu YouTube hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.