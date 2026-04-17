Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli getirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları öğretmen ve öğrencilere karşı şiddete teşvik ettiği belirlenen 7,5 milyon aboneli "Minecraft Parodileri" YouTube kanalına erişim engeli getirdi. Hesap hakkında "suç işlemeye tahrik" ve "suçu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde okullara ve öğretmenlere yönelik artan silahlı saldırıların ardından dijital platformlar üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, "Minecraft Parodileri" kanalının içeriklerinde; okul çağındaki çocukları hedef aldığı, öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet eylemlerini meşru gösterdiği tespit edildi.
"SUÇ İŞLEMEYE ALENEN TAHRİK"
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, kanaldaki görüntülerin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" unsurlarını taşıdığı vurgulandı. Paylaşımların çocukları şiddete yönlendirdiği ve suç teşkil eden eylemleri tasvip eden ifadeler içerdiği kaydedildi.
ERİŞİM ENGELLENDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu YouTube hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı