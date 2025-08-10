Minguzzi ailesinin avukatıydı… Rezan Epözdemir gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye’nin konuştuğu kritik davalarla tanınan avukat Rezan Epözdemir, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla evi ve işyerinde arama yapılırken, dijital materyallerine el konuldu.

DÖRT AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Epözdemir’in pasaportuna da dört ayrı suçlamayla tahdit konuldu. Soruşturmada yöneltilen suçlamalar şu şekilde: “rüşvet vermek”, “siyasi ve askeri casusluk” ve “FETÖ’ye yardım”.

Soruşturma sürecine ilişkin ortaya atılan iddialara göre, Epözdemir’in gözaltına alındığı sabah Londra’ya gitme hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

Rezan Epözdemir daha önce, Münevver Karabulut'un ve Pınar Gültekin'in ailesinin de avukatlığını yapmıştı.