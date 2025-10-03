Minguzzi cinayeti davasında “katile engelli raporu verildi” iddiası yalanlandı

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı hesaplardan paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, “katile engelli raporu verildi” iddiasının kamuoyunu yanıltmaya ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğu ifade edildi.

Merkez, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora atıfta bulunarak sanığın cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak bir durumunun bulunmadığını vurguladı.

ADLİ TIP RAPORU: CEZA SORUMLULUĞU VAR

7 Mayıs tarihli Adli Tıp raporunda, sanığın durumuna ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “Sanığın nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu” tespit edilmiştir.

DMM, bu tespit ışığında failin Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliğinin bulunmadığını açıkladı.

“ENGELLİ RAPORU” DEĞİL “KAYNAŞTIRMA RAPORU”

Açıklamanın devamında, kamuoyuna yanlış yansıtılan raporun içeriğine dikkat çekildi: “Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir 'kaynaştırma raporu' olup 'engellilik raporu' niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur.” DMM, sosyal medyada dolaşıma sokulan bu iddiaların asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar kapsamında değerlendirildiğini vurguladı.

Merkez, dezenformasyon içerikli paylaşımlar konusunda hukuki uyarıda da bulundu: “Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma fiili, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında suçtur. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.”