Minguzzi davası 17 Temmuz’a ertelendi: Adliye önünde 'Sokakta katil istemiyoruz' sloganları yankılandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, bir bit pazarında alışveriş yaparken bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davada üçüncü duruşma görüldü. Olayda, "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan iki sanık hakkında 24’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı. Mahkeme salonunda ayrıca hayatını kaybeden Mattia Ahmet’in ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme tarafından daha önce alınan kapalılık ve gizlilik kararları nedeniyle duruşmaya izleyici ve basın mensupları alınmadı.

MİLLETVEKİLLERİ DE DURUŞMADAYDI

Ekonomim'e göre, duruşmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katılarak duruşmayı takip etti.

Mattia Ahmet Minguzzi’ye destek için adliye önüne gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde genç çocuğun fotoğraflarının yer aldığı pankartlarla toplandı. Kalabalık, “Sokakta katil istemiyoruz” sloganları eşliğinde adalet çağrısı yaptı. Aileye destek vermek isteyen yurttaşların protestosu sessiz ve kontrollü şekilde gerçekleşti.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; anne Yasemin Minguzzi ve baba Andre Minguzzi, duruşmada söz alarak oğullarının nasıl katledildiğini anlatmak istedi. Ancak mahkeme heyeti anne ve babaya konuşması için söz hakkı vermedi. Bunun üzerine aile avukatları, mahkemenin tarafsızlığını sorgulayarak reddi hakim talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de bir bit pazarında alışveriş yaptığı sırada bıçaklı saldırıya uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan iki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanıklar hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla dava açılmıştı.