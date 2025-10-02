Minguzzi davasında bugün: Dört sanık ilk kez hakim karşısında

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin dava, bugün beşinci duruşmasıyla devam ediyor. Cinayetin iki zanlısı ve onlara yardım eden iki sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Mattia Ahmet Minguzzi’yi bıçaklayarak öldüren iki çocuğun yargılandığı ana dosya, olay günü orada bulunan tutuklu iki çocuğun dosyasıyla birleştirildi. İki sanığa, çocuğu kasten öldürmeye yardım etmekten 20’şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bugünkü duruşmada dört sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Ayrıca, cinayete şahit olan yedi pazarcı da tanık olarak dinlenecek.

"BENİM İÇİN EN AĞIRI OLACAK!"

Oğlunu kaybettikten sonra hukuk mücadelesi veren Yasemin Minguzzi, dava süreci hakkında şunları söyledi:
“Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak. Oğlumun dört katili ile yüzyüze temasta olacağım.”

Davayı izlemeye gelenlerin kendisine güç verdiğini belirten anne Minguzzi, “Bir Ahmet gitti ama binlerce Ahmet’im oldu. Ahmet’ten sonra maalesef başka çocuklar da kaybettik. Bunların sonunu getirmek için, onlar için ayakta durmaya çalıştım.” dedi.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, davaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Dört kişinin iştiraken insan öldürmeden sorumlu olacağı, ama şüphesiz herkesin hak ettiği bir cezayı alacağı bir yargılama olacağına inanıyoruz.”

